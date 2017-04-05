İdlip'teki Kimyasal Saldırı

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthev Rycroft, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Suriye'de rol oynayan devlet dışı hiçbir aktörün kimyasal silahı olabileceğini gösteren bir delil görmediğini söyledi.



Suriye uçaklarının muhaliflere ait kimyasal silah deposunu patlattığı şeklindeki Rus iddiasının asılsız olduğunu ileri süren Fransa'nın BM temsilcisi Francois Delattre bombardımandan sonra hiçbir yangın olayı görülmediğini, bir kimya deposu bile vurulsa orada bir yangına yol açması gerektiğini ayrıca görgü şahitlerinin söylediği patlama saatleri ile Rusya'nın söylediği saldırı saatleri arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çekti.



Rusya, Suriye'nin muhalif güçlere ait kimyasal silah deposunu bombaladığını zehirli gazın oradan yayıldığını iddia etmişti.



Görgü şahitleri bir uçağın tek katlı bir eve saldırdığını gördüklerini, patlamanın ardından gökyüzüne doğru, gözleri yakan mantar şeklinde sarı dumanın yükseldiğini söyledi.



Dünya Sağlık Teşkilatı, ölümlerin sebebinin dış yaralara yol açmayan ve ani nefes darlığı ve zehirlenme belirtilerine yol açan olan şeyin güçlendirilmiş bir kimyasal madde olabileceğini ifade etti. Sarmin kasabasının hastanesinde bazı vakaları tedavi eden bir doktor, insanları öldüren gazın sinir gazı sarin olduğundan emin olduğunu söyledi.



Ayna hastaneden Dr Abdulhadi Tennari bu gazı soluyanların nefes borularında salgılar olduğunu, sarin gazı soluyanlara atropine verilmesi halinde durumlarının normale döndüğünü söyledi. Bazı sağlık görevlileri de kurbanların klor gazına da maruz kaldıklarını söyledi.



Suriye silahlı güçleri yaptıkları yazılı açıklamada kesinlikle kimyasal gaz veya zehirli madde kullanmadıklarını ileri de kullanmayacaklarını iddia etti.



2015'den beri Beşer Esed'in destekleyerek hava saldırıları yapan Rusya Suriye hava gücünün Salı günü mahalli saatle 11.30 ile 12.30 arasında Han Şeyhun'u bombaladığını ancak şehrin doğu kırsalındaki muhalif güçlere ait silah deposunun hedef alındığını ileri sürdü. Görgü şahitleri ise bombalamanın sabahın erken saatlerinde insanların uykuda olduğu bir zamanda yapıldığını söyledi. - BRÜKSEL