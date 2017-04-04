İdlib'te Sarin Gazı Kullanıldı"

ABD’li yetkililer, İdlib’te düzenlenen kimyasal silahlı saldırıda, sarin gazının kullanıldığını açıkladı.

İdlib'te Sarin Gazı Kullanıldı

ABD'li yetkililer, İdlib'te düzenlenen kimyasal silahlı saldırıda, sarin gazının kullanıldığını açıkladı.

ABD'li yetkililer, Suriye'nin İdlib kentinde Rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer çok sayıdaki kişinin ölümüne neden olan kimyasal silahlı saldırıda sarin gazının kullanıldığını ifade etti. - WASHINGTON

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