Esad Güçleri, İdlib'e Bu Kez de Fosfor Gazıyla Saldırdı

Suriye'de rejim güçleri İdlib'in Sarliam, Maarrat el-Nu'man, Idlib'deki Hbit ve El-Shaghr köylerine fosfor gazlı hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu hayatını kaybeden ve yaralıların olduğu bilgisi aktarılırken, yaralı ve ölü sayısı henüz belirtilmedi.

KİMYASAL SALDIRIDA 100'DEN FAZLA SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Rejim güçleri, 4 Nisan tarihinde Suriye'nin İdlib kentine kimyasal saldırı düzenlemişti. Kimyasal saldırı sonucu 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, 500'den fazla sivil de yaralanmıştı.