Idlib Kan Ağlıyor

Suriye'nin İdlib kenti Han Şeyhun ilçesinde rejim güçlerinin düzenlediği ve 100 kişinin hayatını kaybettiği, 500'e yakın kişinin de yaralandığı kimyasal saldırıdan yaralı kurtulan Suriyeliler yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.



İdlib'in Han Şeyhun ilçesine rejim güçlerinin düzenlediği kimyasal saldırıdan kurtulan Suriyeliler yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Ben Anas Suhaib adlı çocuk, "Burada bir kimyasal saldırı oldu. Yüz kişi öldü ve 400'ü aşkın kişi yaralandı. Bu saldırıda benim babam öldü. Ey Allah'ım, zalimlerden intikam al" dedi.



"KİMYASAL KOKULAR BİZİ BOĞUYORDU"



Yusuf Münir adlı çocuk ise, "Evde uyuyorduk ve saldırıyla şoka uğradık. Babam ve kuzenim yaralılara yardım etmeye geldi. Evin çatısına çıktık. Kimyasal kokular bizi boğuyordu. Dedemin bütün ailesi yaralandı ve Türkiye'ye götürüldü. Benim babam yaralılara yardım ederken kimyasal gazdan etkilenip öldü" diye konuştu.



Saldırıda hafif şekilde yaralanan Suriyeli bir vatandaş da, "Sabah 06.00'da evden çıktım. Rejime ait savaş uçağı ilk baskınını yaptı. Daha sonra savaş uçağı üçten fazla füze attı. Ben savaş uçağının vurduğu yaralılardan biriydim. Saldırıda sarin gazı kullanıldı. 100'den fazla kişi öldü. Enkazın altından 10 yaşında ölmüş bir kız çocuğunu çıkardım. Ben yaralılardan biriydim ancak beni hastaneye götüremediler çünkü hastane ciddi boğulma vakalarıyla doluydu. Katliam çok büyük şimdiye kadar 28 kaybım var" şeklinde konuştu.



Saldırıdan kurtulan bir diğer vatandaş da, "Olay yerine gittim. 800 metre sonra tuhaf bir koku aldım. Yaralı vakaları belirlemek için hastaneye döndüm. Titreyen, yaralı, ağzından köpükler çıkan zehirlenmiş vakalar gördüm. Sonra olay yerini görüntülemek için dışarı çıktım. Ama zehirlenmiştim ve bana ilk yardım müdahalesinde bulundular. Yaralıların ve ölülerin birçoğu çocuktu. Çocukların birçoğu yatak odalarından çıkarıldı" şeklinde konuştu.



(İHA)