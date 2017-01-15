İDLİB (İHA) – Suriye'nin İdlib kentinin Ma'ar Mesrin bölgesine Esad rejimine ait uçakların düzenlediği hava saldırında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
Suriye'de Esad rejimine ait uçaklar, İdlib kentinin Ma'ar Mesrin bölgesini bombaladı. Olayda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Rus jetlerinin de Ma'aret Misreen bölgesinde bir pazar yerini bombaladığı ifade edilirken, en az 10 sivilin hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. - İDLİB
İdlib'e Hava Saldırısı: Çok Sayıda Sivil Hayatını Kaybetti
İDLİB (İHA) – Suriye’nin İdlib kentinin Ma’ar Mesrin bölgesine Esad rejimine ait uçakların düzenlediği hava saldırında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
İDLİB (İHA) – Suriye'nin İdlib kentinin Ma'ar Mesrin bölgesine Esad rejimine ait uçakların düzenlediği hava saldırında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
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