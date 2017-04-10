Idlib'e Fosfor Gazlı Saldırı

Suriye rejim güçleri, İdlib'teki köylere kimyasal silahlı saldırı düzenledi.

Idlib'e Fosfor Gazlı Saldırı

Suriye rejim güçleri, İdlib'teki köylere kimyasal silahlı saldırı düzenledi. Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in Sarliam, Maarrat el-Nu'man, Hbit ve El-Shaghr köylerine fosfor gazlı hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bilgisi aktarıldı. Rejim güçlerinin 4 Nisan tarihinde Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği kimyasal saldırıda 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, 500'den fazla sivil de yaralanmıştı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

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