İdlib'deki Saldırıdan Sağ Kurtulan Çocukların Görüntüsü Yürek Sızlattı
Esad rejiminin kimyasal silahla saldırdığı İdlib'den gelen çocukların bir fotoğrafı görenlerin için sızlattı. Karede saldırıdan sağ kurtulan 3 çocuk birbirlerine sarılıyor.
Sivilleri katleden Esad rejimi, İdlib kentinde bir yerleşim yerine bu sefer kimyasal gazla saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu çocuk 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti.
İdlib'deki saldırıdan sağ kurtulan miniklerin birbirlerine sarılırken çekilen fotoğrafı, Suriye'deki çocukların neler yaşadıkların anlatmaya yetiyor. Minikler hissettikleri korkuyu sadece bakışlarıyla ve gözlerindeki yaşlarla anlatıyorlar.
İşte Yürek sızlatan o kare:
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