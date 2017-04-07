Idlib'deki Kimyasal Silah Saldırısı Almanya'da Protesto Edildi - Köln

Suriye'nin İdlib kenti Han Şeyhun beldesinde, Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısı Almanya'nın Köln kentinde protesto edildi.



Tarihi Köln Katedrali ile merkez tren istasyonunun birleştiği meydanda yapılan protestoda, ellerinde Suriye bayrakları olan göstericiler "Katil Esed" sloganı attı.



"Suriye'ye özgürlük" talebinde bulunan göstericiler, attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle Esed rejimi ve ona yardım eden Rusya ve İran'ı kınadı.



Kimyasal saldırılarda yaşamını yitiren bebeklerin resimlerinin sergilendiği gösteride batılı ülkelere "bu katliama dur demeleri" çağrısında bulunuldu.



Ülkede yaşayan Suriyelilerin düzenlediği protestoya, Türklerin yanı sıra bazı Almanlar da destek verdi.