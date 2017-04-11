İdlib'de Sarin Gazı Kullanılmasının Kesinleşmesi

Sağlık Bakanlığı laboratuvar sonuçlarının Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırıda sarin gazının kullanıldığını doğruladığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Nisan 2017 tarihinde Suriye'nin İdlib bölgesinde meydana gelen kimyasal harp maddesi kullanımı sonucu maruziyete uğrayan kurbanlardan Hatay'da tedavi gören 10 hasta ile Adana'da ölen 3 Suriye vatandaşının otopsisi sırasında kan ve idrar numuneleri alındığı belirtildi.



Bu numunelerin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kimyasal Savaş Ajanları Tanı ve Doğrulama Laboratuvarında analiz edildiği anlatılan açıklamada, numunelere ait ön işlemler ve analizde kullanılacak kromatografik cihazlara ait metod optimizasyon çalışmaları yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, saldırıda sarin gazı kullanıldığına işaret edilerek şu bilgiler aktarıldı:



"Hayatını kaybeden Sait Hüseyin, Esme El Hasan ve Muhammed Avat ile Hatay'da tedavisi süren Ahmet El Salih'in idrar numunelerinde sarin gazının metoboliti olan izopropil metilfosfonik asit (IMPA) tespit edilmiştir. Ölen Suriye vatandaşı Sait Hüseyin'in idrarında kimyasal savaş ajanı sarin gazının metoboliti olan IMPA iki farklı yöntem ile tespit edilerek uluslararası tanımlama (Uluslararası Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü OPCW) standardı karşılanmıştır. Bu laboratuvar sonuçları saldırı ajanının sarin gazı olduğunu doğrulamaktadır."