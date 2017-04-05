İdlib'de Ölenler İçin Dsö Heyeti Adana'ya Geldi
İdlib'de ölenler için DSÖ heyeti Adana'ya geldiADANA - Suriye'de Beşşar Esed rejiminiin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyeli cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.
İdlib'de ölenler için DSÖ heyeti Adana'ya geldi
ADANA - Suriye'de Beşşar Esed rejiminiin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyeli cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemlerine katılmak üzere Dünya Sağlık Örgütü kente geldi.
Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 3 Suriyeli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kuruma getirildi. Otopsi işlemlerine daha önce duyuran Dünya Sağlık Örgütü heyeti ise Adana'ya ulaştı.
Otopsinin başlandığı öğrenilirken, DSÖ heyeti otopsiye özel kıyafetler giyerek katıldı.
(CNK-
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