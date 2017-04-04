İdlib'de Kimyasal Saldırıda Ölen Çocuklar İçin Duygulandıran Fotoğraf

Esad rejimi muhaliflerin elinde bulunan İdlib'de bir yerleşim yerine kimyasal gazla saldırdı. İnsanlık dışı saldırıda çoğu çocuk 100'ün üzerinde Suriyeli hayatını kaybetti., 500'ün üzerinde kişi de yaralandı. İdlib saldırısında hayatlarını kaybeden Suriyeli çocuklar için yapılan çalışma görenlerin içini acıttı.

Grafikerlerin Suriyeli çocuklar için yaptığı çalışma:



Kaynak: Haberler.com