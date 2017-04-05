İdlib'de Duvara Yazılan Yazı Acı Çeken Suriyelilerin Hislerini Anlatıyor

Suriye'de sivil insanların üzerlerine bombalar yağdıran Esad rejimi, bu sefer kimyasal gazla saldırdı. İdlib'in bir yerleşim yerine yapılan saldırıda çoğu çocuk 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi de yaralandı.



GÖRÜNTÜLER DEHŞETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Saldırıya maruz kalan insanların çekilen görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde kimyasal gaza maruz kalan yaralıların nefes almakta bile zorluk çektiği görülüyor.



Suriye'de duvara yazılan bir yazı ülkede acı çeken, evlerinden, hayatlarından olan insanların hislerine tercüman oluyor.

Yazılan yazıda şu ifadeler kulllanılıyor:

"Ey Beşar! Allah'tan sana öyle bir gün yaşatmasını dilerim ki, o gün ölümü diler ama onu bulamazsın!"



Kaynak: Haberler.com