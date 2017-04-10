İdilli Kadınların Polis Teşkilatını Ziyareti

AK Parti İdil Kadın Kolları Başkanı Rabia Yılmaz ve bir grup partili kadın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla nöbet tutan polisleri ziyaret etti.



Yılmaz ve beraberindeki kadınlar, kentteki güvenlik noktalarını ziyaret ederek, burada nöbet polislerle çiçek verdi.



Türk polisinin bilgi birikimi ve tecrübesiyle, ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirten Yılmaz şöyle konuştu:



"Türk insanının her bir hücresinde yer alan vatan ve bayrak sevgisinin gücü bizleri birlikte ve beraberlikte tutan ruhudur.



Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Türk polis teşkilatının değerli mensupları bu ruhun en derin izlerini taşıyan vatan evlatlarımızdır."