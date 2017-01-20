İdil Polisinden Terör Mağduru Minik Öğrencilere Karne Hediyesi

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, terör olaylarından etkilenen 75 minik öğrenciye karne hediyesi dağıttı.



Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile emniyet mensuplarınca gerçekleştirilen "Şehit Ersin Yıldırım Operasyonu"nun ardından huzur ve güvenliğin sağlandığı ilçedeki okulları ziyaret etti.



Yukarı Mahalle'de bulunan Zübeyda Hanım Anaokulu'nda eğitim gören 75 öğrenciyle bir araya gelen ekipler, çocukların karnelerini dağıtarak, hediyeler verdi.



Karnelerini ve hediyelerini polis ağabeylerinin elinden alan minik öğrencilerin yaşadığı sevinç yüzlerine yansıdı.



Ekipler, karne ve hediye dağıttıkları minik öğrencilerle bir süre sohbet etti.