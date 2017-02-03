İdil Devlet Hastanesine 3 Doktor Atandı

İdil İlçe Devlet Hastanesine yeni atanan 3 uzman doktor göreve başladı.



İdil Devlet Hastanesine atanan kulak, buran ve boğaz uzmanı Dr. Mustafa Uslu, göz hastalıkları uzmanı Dr. Serkan Özcan ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Özgür Kan hasta kabulüne başladı.



Başhekim Vekili Dr. Mehmet Rıdvan Sızlanan yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 3 uzman doktor göreve başladı." dedi.



Yeni yapılan atamalarla birlikte toplam 19 uzman doktor sayısına ulaştıklarını ifade eden Sızlanan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son yapılan atamalarda hastanemize bir göz uzmanı, bir kulak, burun ve boğaz ile bir de kadın doğum uzmanı geldi. Devlet hastanemizdeki görevlerine başladılar. Bölge insanına daha iyi, daha kaliteli bir şekilde sağlık hizmeti sunabilmek için gayret göstereceklerdir. Bizler de onlara yönetim olarak elimizden geldiği kadar gereken desteği vereceğiz."