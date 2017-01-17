İdil'deki Cinayetin Zanlısı Yakalandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 18 yaşındaki Fırat Oktan'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan A.İ, Sarp Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.



Çığır köyü yakınlarındaki benzin istasyonunda 7 Aralık 2016 günü Fırat Oktan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip oluşturuldu.



İdil Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde A.İ'nin, Y.İ. adına sahte pasaport düzenleterek, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine konu ile ilgili kara, hava ve deniz gümrük kapılarına bilgi verildi.



Şüpheli A.İ. 14 Ocak 2017 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesi yakınlarındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada Y.İ. adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı.



Zanlı A.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.