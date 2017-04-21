İdil'de Öğrencilere Trafik Bilinci Eğitimi

İdil'de okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik kuralları ve trafikte uyulması gereken davranışların öğretilmesi ve trafik bilinci konulu uygulamalı eğitim verildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu arasında sosyal sorumluluk projesi olarak imzalanan protokol çerçevesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere trafik bilincini artırma ve farkındalık yaratma amaçlı eğitim verildi.



Eğitimlerde öğrencilere Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu tarafından hazırlanan video ve çizgi filmler ile sunumlar izletildi. Sürücü kursları tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.





İdil Nuryağan Sürücü Kursu Trafik ve Çevre Bilgisi usta öğreticisi Rabia Yılmaz, İdil'de ilkini bugün yaptıkları ve ülke genelinde başlatılan trafik bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak konulu eğitimlere başladıklarını ifade etti.