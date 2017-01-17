Şırnak'ın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen ve İdil Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan K.A, İdil Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
K.A, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldü.
İdil'de Fetö/pdy Operasyonu
Şırnak'ın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
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