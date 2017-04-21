İdil'de Elektrik Hatları Yer Altına Alınıyor

İdil'deki kaldırımlarda bulunan elektrik direkleri yer altına alınıyor.



Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), İdil'de elektrik direklerinden geçen enerji nakil hatlarını yer altına alma çalışmalarına ağırlık verdi.



Elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmalarını DEDAŞ İdil Şube Şefi İsmail Şiren de izledi. Hatların yer altına alınması için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Şiren, çalışmaların kentin estetiğine önemli katkıda bulunacağını ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti



Çalışmaların birinci etabını oluşturan Hükümet Caddesi'nden Aşağı Mahallesi istikametine doğru olan kısmının sürdüğünü belirten Şiren, "2017 yılı içerisinde şirket hedefleri dahilinde başta kent girişindeki orta refüj aydınlatma sistemleri olmak üzere, kent merkezinin enerji alt yapısını yenilemek için de çalışmalarımızı süratle devam ettirmekteyiz. Yapılan çalışmalar arasında Yeni Mahalle ve Yukarı Mahalle enerji hatları yer altına alınacak." diye konuştu.



Çalışmaların kent merkeziyle sınırlı olmadığını kaydeden Şiren, şunları söyledi:



"İdil'in genelinde çevre ve estetiğe uygun trafo köşkleri tesis ediliyor. Belediye yol genişletme çalışmaları kapsamında yol ortasında kalan havai hatlı direkleri de yer altına alınıyor. Çevreye uyumlu ve güvenli bir enerji akışı sağlanması yönünde çalışmalar yapılıyor. Kırsal dağıtım tesislerinin bir kısmında yenileme ve yeni tesis çalışmaları yapıldı. İlçelerdeki bazı köylerde de şebeke yenileme çalışması yapılıyor."