İdil Biret ve Bau Orkestrası Aynı Sahnede

Piyanist İdil Biret, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Oda Orkestrası eşliğinde, müzikseverlerle buluşacak.



Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserde, BAU Orkestrası'nın yönetimi, şef Cemi'i Can Deliorman'da olacak.



Konserde, Mozart'ın "Re Minör Piyano Konçertosu" ile son ve en uzun senfonisi "Jupiter" seslendirilecek.



İlk kez birlikte sahne alacak topluluk, 24 Ocak'ta izlenebilecek.