İdil 1937 Spor Kulübüne Malzeme Desteği

Kayseri Talas Belediyesi, İdil 1937 Spor Kulübü oyuncularına spor malzemesi desteğinde bulundu.



İdil Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Mehmet Dinç, spor malzemelerini, ilçe stadyumunda, İdil 1937 Spor Kulübü futbolcularına teslim etti.



İdil 1937 Spor Kulübü Başkanı Ekrem Şimşek, gönderilen spor malzemeleri için Kayseri Talas Belediyesine teşekkür etti.



Sporcularına eşofman, futbol topu, şapka ve spor ayakkabısı gönderildiğini aktaran Şimşek, "Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na ve belediye yöneticilerine idil 1937 Spor Kulübü olarak teşekkür ediyoruz ve desteklerinin devamını diliyoruz." dedi.



Malzemelerin teslim edilme programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan ve İdil 1937 Spor futbol takımı oyuncuları katıldı.