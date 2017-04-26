Idex 2017 14.istanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı

Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen IDEX 2017 14.İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Idex 2017 14.istanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı

Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen IDEX 2017 14.İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Dental Üniteler, Dental Lazer Cihazları ve Kompresörler, Otoklavlar, Dental Görüntüleme Sistemleri ve Labaratuar Ekipmanları, Implant Sistemleri, şeklindedir.

Düzenleyici: Pozitif Fuarcılık A.Ş.

Konusu: Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Teknoloji ve Yenilikler

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : İstanbul Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : IDEX 2017 14.İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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