Idex 2017 14.istanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı

Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen IDEX 2017 14.İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Dental Üniteler, Dental Lazer Cihazları ve Kompresörler, Otoklavlar, Dental Görüntüleme Sistemleri ve Labaratuar Ekipmanları, Implant Sistemleri, şeklindedir.



Düzenleyici: Pozitif Fuarcılık A.Ş.



Konusu: Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Teknoloji ve Yenilikler



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : İstanbul Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : IDEX 2017 14.İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır