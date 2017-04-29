İDEV'de Antikkapı tanıtılıyor
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı İdeal Evlilik Fuarı'nda tanıtım standı açtı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Antikkapı, İDEV fuarında tanıtım standı kurdu. Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda Antikkapı, farklı ve kaliteli konseptini sergileme fırsatı buluyor. Antikkapı Standı'na vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı, İdeal Evlilik Fuarı'nda vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Fuar'da Antikkapı'nın kültür merkezleri ve düğün salonlarının tanıtımı yapılıyor.
DÜĞÜN SALONLARI VE KÜLTÜR MERKEZLERİ
Sekapark Otel Düğün Salonu, Mehmet Ali Paşa Düğün Salonu, Kadıköy Düğün Salonu, Seka Sahil 2 Düğün Salonu, Altınkemer Düğün Salonu, Başiskele Düğün Salonu, Beylikbağı Düğün Salonu ile Beylikbağı Kültür Merkezi, , Mevlana Kültür Merkezi, Tepeköy Kültür Merkezi, geniş bir alanda kurulan stantta tanıtılıyor.
FARKLI KONSEPTLER
Uluslararası Fuar Merkezi B salonunda açılan Antikkapı standına Kına, Düğün, Nişan, Sünnet, Nikah konseptleri tanıtılıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen stantlarda, uzman personeller tarafından tanıtım yapılıyor.