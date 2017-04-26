İdev 2017 3.doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen İDEV 2017 3.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen İDEV 2017 3.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Düğün Hazırlıkları, Mobilya, Halı, Çeyiz, Dekorasyon, Ev Tekstili, Beyaz Eşya, Gelinlik, Damatlık, Fotoğrafçılık, Güzellik, Takı şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Konusu: Düğün Hazırlıkları, Ev Tefrişi ve Dekorasyonu
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Merkez
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : İDEV 2017 3.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads