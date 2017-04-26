İdev 2017 3.doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen İDEV 2017 3.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

İdev 2017 3.doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen İDEV 2017 3.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Düğün Hazırlıkları, Mobilya, Halı, Çeyiz, Dekorasyon, Ev Tekstili, Beyaz Eşya, Gelinlik, Damatlık, Fotoğrafçılık, Güzellik, Takı şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.

Konusu: Düğün Hazırlıkları, Ev Tefrişi ve Dekorasyonu

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Merkez

Mekan : Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Merkez

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İDEV 2017 3.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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