Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen İDEV 2017 3.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Düğün Hazırlıkları, Mobilya, Halı, Çeyiz, Dekorasyon, Ev Tekstili, Beyaz Eşya, Gelinlik, Damatlık, Fotoğrafçılık, Güzellik, Takı şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.



Konusu: Düğün Hazırlıkları, Ev Tefrişi ve Dekorasyonu



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Merkez



Mekan : Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Merkez



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : İDEV 2017 3.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır