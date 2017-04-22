Kadın-erkek ilişkilerine ışık tutan "İdeal Koca", 22 Nisan'da CreAtölye sahnesinde...



"11 yıllık bir evliliği ayakta tutmak için en fazla ne yapardınız? Mesela sırf karınızı mutlu etmek için hamile kalırmıydınız?



Kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını dogru anlar? Madem evlilik uzun bir oyun o zaman haydi oynamaya başlayalım ama kurallara dikkat! Bazıları size çok da uymayabilir."



Tür: Komedi



Yazan: Kayra Şenocak



Yönetmen: Kayra Şenocak



Oyuncular: Kayra Şenocak, Kimya Gökçe Aytaç ve Metin Yıldız



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : İdeal Koca



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır