İdeal Koca
Kadın-erkek ilişkilerine ışık tutan "İdeal Koca", 22 Nisan'da CreAtölye sahnesinde.
Kadın-erkek ilişkilerine ışık tutan "İdeal Koca", 22 Nisan'da CreAtölye sahnesinde...
"11 yıllık bir evliliği ayakta tutmak için en fazla ne yapardınız? Mesela sırf karınızı mutlu etmek için hamile kalırmıydınız?
Kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını dogru anlar? Madem evlilik uzun bir oyun o zaman haydi oynamaya başlayalım ama kurallara dikkat! Bazıları size çok da uymayabilir."
Tür: Komedi
Yazan: Kayra Şenocak
Yönetmen: Kayra Şenocak
Oyuncular: Kayra Şenocak, Kimya Gökçe Aytaç ve Metin Yıldız
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : CreAtolye
Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : İdeal Koca
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır