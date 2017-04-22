İdeal Koca

Kadın-erkek ilişkilerine ışık tutan "İdeal Koca", 22 Nisan'da CreAtölye sahnesinde.

İdeal Koca

Kadın-erkek ilişkilerine ışık tutan "İdeal Koca", 22 Nisan'da CreAtölye sahnesinde...

"11 yıllık bir evliliği ayakta tutmak için en fazla ne yapardınız? Mesela sırf karınızı mutlu etmek için hamile kalırmıydınız? 

Kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını dogru anlar? Madem evlilik uzun bir oyun o zaman haydi oynamaya başlayalım ama kurallara dikkat! Bazıları size çok da uymayabilir."

Tür: Komedi

Yazan: Kayra Şenocak

Yönetmen: Kayra Şenocak

Oyuncular: Kayra Şenocak, Kimya Gökçe Aytaç ve Metin Yıldız

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : CreAtolye

Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00

Kategori : İdeal Koca

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kayra Şenocak, Metin Yıldız, Cihangir, Yönetmen, 22 Nisan, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu, Kadın, Gökçe