Kadın-erkek ilişkilerine ışık tutan "İdeal Koca", 20 Ocak'ta Torium Sahne'de...



Tür: Komedi



Yazan: Kayra Şenocak



Yönetmen: Kayra Şenocak



Oyuncular: Kayra Şenocak, Kimya Gökçe Aytaç ve Metin Yıldız



11 yıllık bir evliliği ayakta tutmak için en fazla ne yapardınız? Mesela sırf karınızı mutlu etmek için hamile kalırmıydınız?



Kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını dogru anlar? Madem evlilik uzun bir oyun o zaman haydi oynamaya baslayalım ama kurallara dıkkat! Bazıları size çok da uymayabilir. İstanbul komedi tiyatrosu ideal kocanın tarifıni sizin için yaptı.