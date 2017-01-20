İdeal Koca

Kadın-erkek ilişkilerine ışık tutan "İdeal Koca", 20 Ocak'ta Torium Sahne'de.

İdeal Koca

Kadın-erkek ilişkilerine ışık tutan "İdeal Koca", 20 Ocak'ta Torium Sahne'de...

Tür: Komedi

Yazan: Kayra Şenocak

Yönetmen: Kayra Şenocak

Oyuncular: Kayra Şenocak, Kimya Gökçe Aytaç ve Metin Yıldız 

11 yıllık bir evliliği ayakta tutmak için en fazla ne yapardınız? Mesela sırf karınızı mutlu etmek için hamile kalırmıydınız? 

Kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını dogru anlar? Madem evlilik uzun bir oyun o zaman haydi oynamaya baslayalım ama kurallara dıkkat! Bazıları size çok da uymayabilir. İstanbul komedi tiyatrosu ideal kocanın tarifıni sizin için yaptı.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

5
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads