İde 1 / Uluslararası Resim ve Heykel Sergisi

İki tür güzellik söz konusudur. Doğanın güzelliği ve sanat eserinin güzelliği. Estetiğin ana konusu güzelliktir ve bu yüzden estetik, sanat eserindeki güzelle de ilgilenir, doğadaki güzelle de. Estetiğin sanat felsefesinden farkı da budur. "IDE Uluslar arası Resim ve Heykel sergisi" 55 sanatçının katılımı ile İzmir'de Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Serginin küratörlüğünü Özer Ulukaya ve Bulgar Sanatçı Lyuba Yosifcheva yapıyor. Hegel güzellik ide'sinin kendini sanatla bulduğunu söylerken bir anlamda güzeli estetiğin bir etkinliği olarak sanatta bulur der . Bu gelişme aracılığıyla ise sanatsal güzelliğin belirli aşamaların ve biçimlerin bütünselliğini elde edişini incelediğimiz zaman, güzelliğin bir bütün olarak nasıl kendi parçalarına ayrıştığını sanatçıların eserlerinde görmemiz mümkün olacaktır. Süleyman Saim Tekcan, Ergin İnan, Ertuğrıl Ateş, Devabil Kara, Erol Kınalı, Antonıy Perkov Bedri Karayağmurlar,Korkut Uluğ gibi isimlerin de yer aldığı 55 sanatçının katıldığı sergi İzmir için adeta bir sanat şöleni olacak. Yüzlerce sergi organizasyonuna imza atan ve Uluslar arası Workshoplar düzenleyen serginin küratörlerinden Özer Ulukaya İzmir'de bu kadar güçlü isimlerin bir arada olmasının İzmir deki sanat etkinliklerinin çoğalması anlamında ve kaliteli sanat eserlerinin sanatseverlere ulaştırılması anlamında önemli olduğunu söyledi. Yabancı sanatçılarında yer aldığı sergide Bulgaristan, Hollanda, KKTC, Suriye, Gürcistan, Azerbeycan dan sanatçılar var. İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen serginin diğer sponsorları ise Sarıgözoğlu A.Ş ile Karşıyaka Yalı Lions… Sergi Şubat ayı sonuna kadar AASSM'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.



Açılış ve Kokteyl: 03 Şubat 2017 Saat: 18.00



Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / giriş ve üst kat galeriler



Küratörler: Özer Ulukaya







Lyuba Yosifcheva



Tür: Resim sergisi



Gezilebilecek Saatler: 09.00 – 18.00 (Haftaiçi ve cumartesi günleri)



Pazar günleri kapalıdır.



Giriş ücretsizdir.



İletişim: AASSM Halkla İlişkiler: 0 232 293 38 18 - 19 - 20



[email protected]