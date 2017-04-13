İddmib'den 71 Firmaya Ödül
21 farklı kategoride 71 firmanın ödüllendirildiği törende konuşan İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, "Üyelerimizin yurtdışına açılabilmesi için her fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.
21 farklı kategoride 71 firmanın ödüllendirildiği törende konuşan İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, "Üyelerimizin yurtdışına açılabilmesi için her fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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