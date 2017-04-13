Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İddmib'den 71 Firmaya Ödül
Ara
BİST 89.871 %-1,19
DOLAR 3,6663 %0,46
EURO 3,9025 %0,12
PARİTE 1,0629 %-0,33
ALTIN 151,44 %0,32
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İddmib'den 71 Firmaya Ödül

21 farklı kategoride 71 firmanın ödüllendirildiği törende konuşan İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, "Üyelerimizin yurtdışına açılabilmesi için her fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.

İddmib'den 71 Firmaya Ödül

21 farklı kategoride 71 firmanın ödüllendirildiği törende konuşan İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, "Üyelerimizin yurtdışına açılabilmesi için her fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>