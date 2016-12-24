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İddialı Başladı, Pişman Oldu!
İddialı Başladı, Pişman Oldu!
24 Aralık 2016 Cumartesi 18:41
Ringde rakibinin gözünü korkutmak için dudaklarından öptü, tek yumrukla hastanelik oldu.
Ringde rakibinin gözünü korkutmak için dudaklarından öptü, tek yumrukla hastanelik oldu...
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