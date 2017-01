İddialı Açıklama: "Apple Çağı Bitti"

Bir Donald Trump destekçisi olan Facebook kurul üyesi ve Yardımcı Başkanı PeterThiel, her geçen gü gündeme daha fazla geliyor. Yakın zamanda New York Times ile yaptığı bir röportajda Thiel, hayat, evren ve genel olarak her şey hakkında görüşlerini paylaştı.



Maureen Dowd'un sunduğu ilgi çekici bir "Doğrula veya Yalanla" soru - cevap seansında ilginç şeyler söyledi. Örneğin Dowd, Thiel'e Apple'ın çağının bitip bitmediğini sordu. Apple'ın çağının bittiğini iddia eden Thiel, bunun suçlusunun Tim Cook olmadığını, artık akıllı telefonların nasıl gözüktüklerini ve ne işe yaradıklarını bildiğimizi ve bu alanda daha fazla buluşun olmayacağını söyledi: "iPhone'un olabileceği en iyi halinde olduğunu düşünmek hayal kırıcı olabilir ancak birkaç saniye boyunca Apple Watch'a bakarsanız veya Apple Watch ile telefona cevap vermeye çalışan birine bakarsanız, demek istenileni anlayabilirsiniz."



Apple'ın bir zamanlar yaptığı gibi insanları heyecanlandırmadığı söylenilebilir ancak Thiel'in karamsal düşüncelerinin hedefli olan tek firma Apple değil. Google'ın Obama yönetiminde çok fazla güce sahip olup olmadığı sorulduğunda ise Thiel, bir kez daha soruyu doğruladı ve Google'ın Obama yönetimi sırasında sahip olması gerekenden daha fazla güce sahip olduğunu söyledi.



İnsanların Facebook'a güvenip güvenmediği sorulduğunda da tahmin edilebileceği gibi Thiel, güvendiklerini söyledi. Ancak sözlerine eklediği "ama nasıl bir güven? Facebook hakkında komik sayıda yanlış komplo teorisi bulunmakta" cümleleri de bulunmaktaydı.