İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

Samsun'da iki, Elazığ'da bir yerleşim yerinin idari bağlılığının değiştirilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Samsun'un Asarcık?ilçesi Arıcak?Mahallesi Kışladeresi ile Yayla Mahallesi Kırancak?yerleşim yerleri aynı ilin Tekkeköy ilçesi Gökçedere Mahallesi'ne bağlandı.



Elazığ'ın Baskil?ilçesi Sultanuşağı köyünün de aynı ilin merkez?ilçesine bağlanmasına karar verildi.



Söz konusu kararlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8'inci maddesi ile 5442 sayılı İl?İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görüldü.