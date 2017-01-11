İdareciler ve Gazeteciler Hatso Yemeğinde Bir Araya Geldi

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, 10 ocak idareciler ve çalışan gazeteciler günü nedeniyle idareciler ve gazeteciler ile bir araya geldi.



HATSO tarafından bir otelde verilen akşam yemeğine Vali Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, bazı daire amirleri ile gazeteciler katıldı.



Burada konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, oası olarak Hakkari'nin tüm sorunlarına her türlü katkıyı sunan ve kendilerine desteğini esirgemeyen sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a teşekkür ettiğini söyledi. Taş, "Hakkari'nin ilden düşürülmesi konusunda sayın Başsavcımıza teşekkür ediyoruz. Önceki gün hem idareciler hem de gazeteciler günü idi. İdareciler ve gazeteciler gününü kutluyorum" dedi.



"Sayın paşam asker Çatlı'ya çıksın"



HATSO Başkanı Servet Taş, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç'a seslenerek, "Sayın paşam esnafımız çok zor günler geçiriyor, askerler de bizim çocuklarımız ve gençlerimiz çarşıya çıksın gerekirse biz otobüslerle geri bırakırız"dedi.



Tuğgeneral Tayanç ise, "Onlar sizin çocuklarınız sizlerin onlara sahip çıkması gerekir. Otobüslere gerek yok onlara kalbinizde yer verin. Önemli olan birbirimize kalbimizde ve yüreğimizde ufacık bir yer. İnşallah bu coğrafyada çok çok güzelliklere vesile olacaktır. Burada ticaret boyutunu inşallah sizlerle arttırarak devam ettireceğiz. Ticaret eğer bir toplumda yeteri seviyede artarsa problemler azılır. Aslında bizim güvenlik sorunumuzun azalmasını bir yöntemi de bu. Aslında bizler sizlerle omuz omuza eğer birlikte bir yumruk gibi olursak inşallah bu gençler bu topraklarda kahve önlerinde boş boy oturan gençler azalırsa hem ülkemiz refaha erişecek, hem güvenlik problemleri azalacak. Bu görevde medyadaki arkadaşlara büyük bir rol oynuyor iş onlara düşüyor. İnşallah biz bu çarşıya çıkma meselesinin başlangıcını yaparken, inşallah hayırlara vesile olur" dedi.



Başkan Taş, daha sonra Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Hakkari'ye olan katkısından dolayı HATSO yönetimi ve Hakkari halkı adına plaket takdim etti. - HAKKARİ