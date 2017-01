İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can: "Fethi Sekin de Ömer Halisdemir...

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, "İzmir'de terör saldırısını beylik silahı ile hainlere ve o kadar mühimmata karşı beylik silahı ile karşı koyan Fethi Sekin de Ömer Halisdemir gibi bir semboldür. Terör eyleminin başarılı olması halinde kimbilir yüzlerce insanımız ölecek, yaralanacak, telafisi güç zararlar meydana gelecekti. Bu anlamda şehit Fethi Sekin'e minnettarız" dedi.



İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, son dönemlerde yaşanan terör saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. "Türkiye'nin yükselen bir değer olarak büyümeye ve yükselmeye başladığı süreç sonrasında içeride PKK terör örgütünün organizeli ve yurt dışı destekli bir halde sadece insanları ve insanlığı tahrip etmeyip, aynı zamanda tarihi, kültürü ve çevreyi de adeta yok etmeye devam etmektedir" diyen Yücel Can, "Başta Türkiye'nin müttefiki olduğunu söyleyen ABD, Batılı ülkeler; Türkiye ile müzakereleri devam eden AB ülkeleri, üyesi bulunduğumuz NATO, İsrail, İran gibi ülkeler Türkiye'yi içte ve dışta terör belasıyla karşı karşıya bırakmaktadırlar. Türkiye'de PKK, dışarıda PYD, YPG yetmezmiş gibi farklı isimlerle ortaya çıkarılan terör örgütleri eğitilerek desteklenmektedir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi başta müttefikimiz ABD, I. Dünya Savaşı'nda birlikte olduğumuz itilaf devleti Almanya ve yine isimleri zikredilen ülkeler DAİŞ terör örgütünü de desteklemektedir" diye konuştu.



ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin teröre destek verdiklerini ifade eden Can, "İnsan hakları ve demokrasiyi ağzından düşürmeyen bu ülkeler maalesef PKK ve yan örgütleri, DAİŞ ve FETÖ yapılanması ile aynı fotoğrafta hain ve işbirlikçilerle birlikte asker, polis, sivil demeden insanlara zarar vermekte ve terörü adeta meşrulaştırmaktadırlar. Türkiye birçok yönü ile güçlü ve tecrübeli bir ülkedir. Bu ülkenin tarihi ve geçmişi kahramanlıklarla doludur. Seyit Onbaşılar, Sütçü İmamlar, Hasan Tahsinler. Kutsal inancın hamileri; vatan, bayrak, mukaddesatın savunucuları, bedenen ölseler bile geride hoş bir sada bırakarak hayat tabakasının en yüksek mertebesinde bulunan şehitleridir. Zira Kur'an-ı Kerim'de 'Şehitlere ölülerdir demeyiniz' buyruluyor" açıklamasını yaptı.



"Ömer Halisdemir iyi okunmalı, okutulmalı, bu miras gelecek nesillere aktarılmalıdır"



"Ömer Halisdemir bir ruhtur, bir inancın sembolüdür" diyen Yücel Can, Ömer Halisdemir'in iyi okunması ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. 15 Temmuz'un yeniden diriliş olduğu vurgulayan Can, "15 Temmuz her ne kadar bir darbe olsa da Türkiye için tasaffi ve yeniden diriliş, kendine gelmedir. 15 Temmuz milli bir mücadeledir ve bu mücadele ile yeniden istiklal savaşı mücadelesi verilmeye başlanılmıştır. Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler de bu zamanın adeta Seyit Onbaşısı, Sütçü İmamı, Hasan Tahsin'i olan şehitlerimizdir. Neye vesile oldu Ömer Halisdemir? Vatanın düşmandan el çektirilmesine, milli dirilişe, uyanışa. İzmir'de 2 hainin 8 roketatarına, 8 el bombasına, 2 Kaleşnikof'a karşı bir tek beylik tabancası ile karşı koyan Fethi Sekin şehidimizin gücü imanından değil de nedendi? Ömer Halisdemir'in şahadetinde İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği şehidimizin cenazesine giderek taziye veren ilk STK olmuştur. Şehit Ömer Halisdemir defalarca makamında ziyaret edilerek bu ismin yaşaması, yaşatılması için kampanyalar başlatılmış, açıklamalar yapılmış ve bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Çünkü Ömer Halisdemir bir ruhtur, bir inancın sembolüdür. Ömer Halisdemir iyi okunmalı, okutulmalı, bu miras gelecek nesillere aktarılmalıdır" şeklinde konuştu.



"Fethi Sekin de Ömer Halisdemir gibi bir semboldür"



İzmir'i hedef alan saldırıya da değinen Can şunları kaydetti:



"İzmir'de kalleş ve kahpe terör saldırısını beylik silahı ile hainlere ve o kadar mühimmata karşı beylik silahı ile karşı koyan Fethi Sekin de Ömer Halisdemir gibi bir semboldür. Terör eylemin başarılı olması halinde kim bilir yüzlerce insanımız ölecek, yaralanacak, telafisi güç zararlar meydana gelecekti. Bu anlamda şehit Fethi Sekin'e minnettarız. Bu vesile ile şehidimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz. Allah rahmet etsin, ruhu şad olsun. Allah yakınlarına, emniyeti sağlayan mensuplarımıza, Türkiye'mize sabırlar versin. Teröristleri ve işbirlikçilerini de kahretsin. Bu vesile ile ecdadımızı, 15 Temmuz şehitlerimizi, vatanımızda ve sınırda vatanımızı, mukaddesatımızı korurken ebediyete irtihal edenlerimizi de rahmet, minnet ve dua ile yad ediyoruz."



İzmir'deki terör saldırında şehit olan polis memuru Fethi Seki'nin isminin mahallelere, köylere, parklara, tesislere verilerek yaşatılması hususunda Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'dan ve İçişleri Bakanı'ndan destek beklediklerini ifade eden Can, "İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak vefa adına, tarihi yaşatma ve bu mirası nesilden nesille aktarma adına Fethi Sekin isminin yıllara inat vakur, vatanperver bir duruşun görev yaptığı kendi bakanlık bünyesinde Hasan Tahsin gibi İzmir'de yaşatılmasını, şehit olduğu adliyede, memleketi Elazığ'da, Elazığ Belediyesinde, ilçesi olan Baskil'de, Baskil Belediyesinde yaşatılmasını; tesislere, birimlere, parklara, mahalle ve caddelere şehit Fethi Sekin isminin verilerek yaşatılması hususunda kadirşinas Türk milletinin, bu konuda duyarlı olan Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin, İçişleri Bakanımızın, Adalet Bakanımızın, belediye başkanlarımızın, valilerimizin ve ilgililerin desteğini istiyoruz. ve diyoruz ki tarih okunsun, tarih yazılsın, Seyit Onbaşılar, Sütçü İmamlar, Hasan Tahsinler, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler yaptıkları ile eserleri ile geride bıraktıkları hoş bir seda ile hep yaşasın, ölmesin" dedi.