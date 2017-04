İdareci Bürokratlar Birliği Derneğinden Referandumda 'Evet'e Destek Açıklaması

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, "Birlik, beraberlik için, güçlü ve büyük Türkiye için, mazlumların ümidi bir Türkiye için, Ayasofya'nın ibadete açılması için, 'Evet, evet, evet' diyoruz" dedi.



İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı 16 Nisan referandum unda 'Evet'i destekleyeceklerini açıkladı. Derneğin kurulduğu 2009 yılından itibaren "Biz Birlikte Güçlüyüz" sloganını ilke edindiklerini ifade eden Can, "Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, istikrarı için daha önceki referandum da anayasa değişikliğini destekledik, terörün karşısında olduk" ifadelerini kullandı.



16 Nisan sürecinde de saflarının net olduğunu kaydeden Can, "Yine huzur ve istikrar için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde saflarının dün olduğu gibi bugün de net, güçlü bir Türkiye için Milli İrade Platformunu kurduk. 'Evet' demek için çok sebep, gerekçe var. Bu referandum Türkiye'nin AB'ye ne oluyor? Birlik, beraberlik için, güçlü ve büyük Türkiye için, mazlumların ümidi bir Türkiye için, Ayasofya'nın ibadete açılması için, 'Evet, evet, evet' diyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA