İcralık Gemi Denizi Kirletiyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık bir ay önce karaya oturan icralık tarama gemisinden sızan yanık yağ, denizi kirletmeye devam ediyor.



İlçede yapımı devam eden Karasu Limanı'nda derinleştirme çalışmalarına katılan özel bir şirkete ait "Yiğithan" isimli tarama gemisi, iki ay önce icralık olduğu gerekçesiyle Karasu Sahil Park karşısına yakın bir yere demir attı.



Hava şartlarının kötü olması nedeniyle sahile sürüklenen gemi, dalgakırana çarparak yan yattı. Yan yatan gemiden akan yanık yağ, bir aydır deniz yüzeyinde kirliliğe yol açıyor.



Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, geminin çıkabilecek şiddetli bir fırtınada daha fazla yağ sızdırabileceğine dikkat çekerek, "İlgililerden turizm sezonu açılmadan önce, geminin kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.



Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu ise geminin 2 ay önce demirlendiğini, rüzgarın etkisiyle sahile 50 metre kadar yaklaştıktan sonra ise yan yattığını söyledi. Topaloğlu, "Turizm sezonu başlayacak ve gelen tatilciler burada kirli denize mi girecekler? Bu geminin bir an evvel kaldırılmasını istiyoruz" dedi.



Geminin kaldırılabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen raporun sonucu bekleniyor.