Muğla'nın Marmaris ilçesinde, içinde bilim ve eğlencenin olduğu 14 tematik bahçeden oluşan İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı açıldı.



İçmeler Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin metrekare açık ve 250 metrekare kapalı alana sahip, Tropik Bahçe, Sucul ve Sazlık Bitkiler Bahçesi, Gözlem Bahçesi, Düşündüren Bahçe, Bilimsel Oyunlar Bahçesi, Yaratıcı Çocuklar Bahçesi, Geofit Bahçesi, Kurakçıl Bahçe, Çevre Dostu Enerji Bahçesi, Uzay Bahçesi, Çocuk Oyun Alanı, Bahçıvan Çocuklar Bahçesi, Duyu Bahçesi ve Endemik Bitkiler Bahçesi olmak üzere, 14 tematik bahçeden oluşan İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı hizmete sunuldu.



Parkın açılışında çocukları "bilim standları" karşıladı. 3D printer, robotik ve yazılım, atıklarla bilim, zeka oyunları, elektronik, renkli gölgeler, seramik standı ve takım çalışması köşesinde parkta neler yapılacağına dair çocuklara bilgiler aktarıldı.



Parkın açılışından sonraki günlük işleyişinde atölyelerde, çocukların belirleyeceği konularda parkta görevli fen bilgisi öğretmenleri eşliğinde farklı eğitimler verilecek.



Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, çocuklar için özel bir günde anlamlı bir parkın açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yüksel, "Çocuklar için anlamlı eğitici öğretici ve eğlendirici parkı çocukların hizmete bayramda açmış olmak ve armağan etmek ayrı bir güzellik." diye konuştu.



Açılışta davetlilere konuşan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, çok özel bir günde prestij projesi olan temalı parkın açılışını yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Çocukları mutlu edecek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Acar, "Marmaris'i çağdaş bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Çağdaşlığa bir zincir daha eklediğimizin bir göstergesidir bu park. Bu proje için Türkiye'deki belediyelerden örnekleri inceledik. En güzel örneklerin daha iyisini bu parka yaptık. Bu park çocuklarımıza armağan olsun." dedi.