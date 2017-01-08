İçmece Nedir?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, içmecenin ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Köse içmecenin içme kürü demek olduğuyla sözlerine başlayıp, "İnsanlar sabahları aç karnına 2-2,5 litre su içerler ve içerken de gezinirler. Her iki bardak arasında 3-5 dakika gezmek gerekiyor. Gezinerek içildiğinde vücut suyu daha kolay absorbe ediyor. İçme kürü böyle bir sistem, içtiğinizde maden tuzlarıyla, magnezyum ve sodyum ile birlikte laktetik bir etkiyle iç organlarınızı boşaltıyor. Bağırsaklar arasında birikmiş olan toksinleri vücudun boşaltması lazım. Vücut suya doygun olduğu zaman biriken tüm toksin, asalak ve metabolizma dışı ne varsa kendini bırakır. İçme kürüyle bunu sağlıyorsunuz. Bol su içerek onları atık yollarla dışarı atıyorsunuz. Vücut böyle temizlenir, böyle arınır. Arınma insanı saf hale getirmektir. Sonradan perhiz yiyecekleriyle taze ve canlı tutmanın en önemli yollarından biridir" diyerek içme kürünün uygulanış şeklini ve sağladığı faydaları anlattı.