İçme Kürü ve Nefes Kürü Nedir?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, içme ve nefes kürlerini Wise TV'ye anlattı.



Köse kürlere dair yapmış olduğu açıklamada, "İçme kürü sabah aç karnına 2,5-3 litre suyu gezinerek, aralar vererek içmek üzerine oluşturulmuş bir sistem. İnsanların iç organlarının temizlenmesi, arınması, toksin ve asalakların kurtarılması olayıdır. Nefes kürü dediğimiz de, bizler normalde nefesi kısa kısa aralıklarla alıyoruz. Halbuki nefes kürü dediğimiz şey ciğerlerimizi en geniş açabilecek şekilde bol derin nefes alıp, o derin nefesi arkasından vererek ciğerlerimizi açıp, ciğerlerimizin alt tarafında yapışık olan alanlarımızı açmak ve daha derin nefes alarak vücudu bol oksijenle besleme olayıdır" dedi.