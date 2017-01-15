İclal Akkaplan Müzikseverlerle Buluştu

Türk halk müziği yorumcusu İclal Akkaplan, "İstanbul'da Pazar Konserleri" kapsamında konser verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünce düzenlenen konser, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi.



Akkaplan, sahnede yaptığı konuşmada, son dönemde yaşanan terör olaylarından dolayı çok üzüldüğünü söyledi.



Konsere gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Akkaplan, "Artık insanlar çok fazla dışarı çıkamıyor, çekiniyorlar ama sizler o kadar değerlisiniz ki benim için geldiniz. Ben gerçekten çok rahatsızdım. Şu anda o hasta halim gitti, dopingli birisi geldi. Demek ki sevgi her şeyi iyileştirir." dedi.



Akkaplan, müzik hayatında Azerbaycan ve Kerkük yörelerinden derlemeler yaptığına da değinerek, şunları kaydetti:



"Radyoya başladığım ilk yıllarda Ankara Radyosu'nda bu dalda tek isim oldum fakat daha sonra değerli sanatçı Abdurrahman Kızılay'la tanıştım. Ben, 'Kerkük hoyratları beni çok duygulandırıyor' deyince, 'İclal Hanım, zaten Mardinlisiniz. Sizin coğrafyanız, kültürünüz bize o kadar yakın ki sizin için okumak çok kolay. Çünkü Azeri türkülerdeki lehçe, bizdekiyle aynı gibi.' dedi ve hemen bana kasetini verdi. Ben 30 sene Kerküklülerle akraba oldum."



Sanatçıya 8 kişilik koronun eşlik ettiği konserde aynı zamanda, Türkmen halk oyunları ekibi de mini bir gösteri yaptı.



Nevcivan Özel tar, Yaşar Taner mey, Ozan Bircan kemane, Fuat İkiz ve Gökhan Karakaya'nın bağlama çaldığı konserde, akordiyonda Bekir Sakarya, vurmalı çalgılarda Harun Koç ve bas gitarda Burak Demir yer aldı.



Kırım, Balkan ve Azerbaycan türküleri seslendiren Akkaplan ayrıca, "Akşam olur karanlığa kalırsın", "Dede gene yüz ay var", "Kalk gidelim şıh bağına", "Bir tel çektim Mardin'den", "Kırmızı gül demet demet", "Güzelliğin on para etmez" gibi birçok eser seslendirdi.