İçkili Restorandaki Ölümlü Kavgayla İlgili Baba-oğul Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da içkili bir restoranda çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği, 1'i ağır 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan restoran sahibi baba-oğul adliyeye sevk edildi.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan restoranda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran sahipleri Mustafa Kemal Yüksel (36) ve babası Sabit Yüksel (54) ile Kemal Özenç (38) ve ağabeyi Mustafa Özenç(43) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kardeşler sopayla restoran sahibi baba-oğlu darp etti. Bu sırada Mustafa Kemal Yüksel, pompalı tüfekle ateş açarak Özenç kardeşleri yaraladı. Tüfekle ve darp sonucu yaralanan Kemal Özenç ve Mustafa Özenç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan Mustafa Kemal Yüksel ambulansla Gazi Devlet Hastanesine, yine darp sonucu yaralanan babası Sabit Yüksel ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Kemal Özenç yapılan müdahalelere rağmen hastanenin acil servisinde hayatını kaybetti. Mustafa Özenç'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Hastanedeki tedavileri tamamlanan Mustafa Kemal Yüksel ve babası Sebit Yüksel, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mustafa Kemal Yüksel ve Sabit Yüksel, verdikleri ifadede, ölen şahıs ile yaralı kardeşinin restoranlarına gelip yeyip içtikten sonra para vermediklerini, bu yüzden tartışma çıktığı, restorandan ayrılıp sopa ile geri dönerek kendilerine saldırdıklarını iddia etti.



Polisteki sorguları tamamlanan baba-oğul Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN