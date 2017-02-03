İçkili Restorandaki Ölümlü Kavgaya Tutuklama

Samsun'da içkili bir restoranda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan restoranda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran sahipleri Mustafa Kemal Y. (36) ve babası Sabit Y. (54) ile Kemal Özenç (38) ve ağabeyi Mustafa Özenç (43) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kardeşler sopayla restoran sahibi baba-oğlu darp etti. Bu sırada Mustafa Kemal Y., pompalı tüfekle ateş açarak Özenç kardeşleri yaraladı. Tüfekle ve darp sonucu yaralanan Kemal Özenç ve Mustafa Özenç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan Mustafa Kemal Y. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine, yine darp sonucu yaralanan babası Sabit Y. ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Kemal Özenç yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Özenç'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Hastanedeki tedavileri tamamlanan Mustafa Kemal Y. ve babası Sabit Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Mustafa Kemal Y. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, babası Sabit Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN