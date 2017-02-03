İçkili Restoranda Hesap Yüzünden Cinayet

SAMSUN'da içkili restoranda hesap yüzünden çıkan kavgada restoran sahibi tarafından av tüfeği ile vurulan Kemal Özenç öldü, ağabeyi Mustafa Özenç yaralandı.



Olay, dün gece Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki içkili restoranda meydana geldi. Restoran sahipleri 36 yaşındaki Mustafa Kemal Yüksel ve babası 54 yaşındaki Sabit Yüksel ile müşteriler 38 yaşındaki Kemal Özenç ve ağabeyi 43 yaşındaki Mustafa Özenç arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Kemal Özenç ve ağabeyi Mustafa Özenç, iddiaya göre restoran sahibi baba ile oğlunu sopayla dövdü. Restoran sahibi Mustafa Kemal Yüksel de pompalı tüfekle ateş ederek Kemal Özenç ve ağabeyi Mustafa Özenç'i yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kemal Özenç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağabeyi Mustafa Özenç de ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Gözaltına alınan restoran sahibi Mustafa Kemal Yüksel ile babası Sabit Yüksel sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



- Samsun