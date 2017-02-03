İçkili Restoranda Hesap Yüzünden Cinayet (2)

OĞLU TUTUKLANDI, BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST



Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı içkili restorandaki kavgayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen işletme sahiplerinden Mustafa Kemal Yüksel tutuklandı, babası Sabit Yüksel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.