OĞLU TUTUKLANDI, BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı içkili restorandaki kavgayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen işletme sahiplerinden Mustafa Kemal Yüksel tutuklandı, babası Sabit Yüksel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçkili Restoranda Hesap Yüzünden Cinayet (2)
OĞLU TUTUKLANDI, BABA ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı içkili restorandaki kavgayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen işletme sahiplerinden Mustafa Kemal Yüksel tutuklandı, babası Sabit Yüksel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OĞLU TUTUKLANDI, BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST