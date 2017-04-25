İçki Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun'da bir marketten 1 şişe içki çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen O.Ş.'nin (23) 1 şişe viski çaldığı ileri sürüldü. Marketten ayrılıp akşam iste yeniden gelen O.Ş., güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarından viskiyi çaldığı tespit edilen O.Ş., polise teslim edildi.



8 ayrı suç kaydının bulunduğu ileri sürülen O.Ş., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda ifadesi alındıktan sonra bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN