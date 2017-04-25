İçki Çaldığı Markete İkinci Kez Gidince Yakalandı

Samsun'da bir marketten 1 şişe içki çaldığı iddia edilen şahıs aynı gün yeniden markete gidince bu kez yakalandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen O.Ş.'nin (23) 1 şişe viski çaldığı ileri sürüldü. Marketten ayrılıp akşam iste yeniden gelen O.Ş., güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarından viskiyi çaldığı tespit edilen O.Ş., polise teslim edildi.



8 ayrı suç kaydının bulunduğu ileri sürülen O.Ş., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda ifadesi alındıktan sonra bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN