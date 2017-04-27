İçki Aldı, Parasını Ödemedi, İş Yeri Sahibini Darp Etti

İçki aldı, parasını ödemedi, iş yeri sahibini darp etti

Adana'da içki alıp parasını ödemeyerek iş yeri sahibini darp ettiği ileri sürülen zanlı yakalandı



ADANA - Adana'da içki alıp parasını ödemeyerek iş yeri sahibini darp ettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman S. arkadaşlarıyla birlikte Süleyman Vahit Caddesi'nde İbrahim Mayul'un işlettiği Tekel bayisine gelerek içki aldı. Ancak zanlı içkinin parasını ödemedi. Mayul parayı isteyince de zanlı silah ve bıçak çekip Mayul ve kardeşini darp etti. Daha sonrada olay yerinden kaçtı. Mayul olayın ardından polisi arayarak şikayetçi oldu. Polis şikayet üzerine yaptığı çalışmada Osman S.'yi Anadolu Mahallesi'nde evinde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ne içki aldım ne de kimseyi darp ettim. Her şeyi yanımdaki arkadaşlarım yaptı. Benim hiçbir suçum yok" dediği öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Polis şimdi zanlının suçladığı arkadaşları bulmak için çalışma başlattı.

(FKE-