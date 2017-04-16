İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala Oyunu Kullandı

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, yeni anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında oyunu Bursa'da kullandı.



Anayasa değişikliği oylaması için Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Odunluk mevkiinde bulunan Şehit Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokuluna gelen İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, 2289 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanacağı okula AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile birlikte gelen Ala, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hem Türkiye'de hem de Bursa'da bahar havasında bir gün geçtiğini ifade eden Ala, "Milletimiz de sandığa sorun olmanda gidiyor. Şimdiye kadar söyleyeceğimiz sözleri söyledik, yapacağımız değerlendirmeleri yaptık. Şimdi söz de karar da milletimizin. Bu akşam milletimizin kararını hep birlikte öğreneceğiz. Türkiye bu standardı yakalamış durumda. Bu çok kıymetli. Bizler de 80 milyon şölen içerisinde sandığa gidiyoruz. Sandık bizim için kararımızı belirleme yeri olarak artık çok büyük bir fonksiyon icra ediyor. Bundan da biz çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Keşke bütün ülkeler bu standardı yakalasa, Türkiye'nin geldiği noktaya gelse de yanı başımızdaki ülkeler de böyle bir sorunlar yaşanmasa. Gurur verici bir günü daha yaşıyoruz. Milletin de sandığa ilgisi çok fazla" dedi.



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