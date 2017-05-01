İçişleri Bakanlığından, Yurt Genelinde Son Bir Haftada Düzenlenen Operasyonlarda, Aralarında Üst...
İçişleri Bakanlığından, yurt genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında üst düzey teröristlerin de bulunduğu 38 teröristin öldürüldüğü, 11 teröristin teslim olduğu, 16 teröristin de yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, yurt genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında üst düzey teröristlerin de bulunduğu 38 teröristin öldürüldüğü, 11 teröristin teslim olduğu, 16 teröristin de yakalandığı bildirildi.