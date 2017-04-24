İçişleri Bakanlığından Terörle Mücadele Operasyonlarına İlişkin Açıklama

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 321 operasyonda 185 kişinin gözaltına alındığını, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



İçişleri Bakanlığı, 17-24 Nisan tarihleri arasında bölücü terör örgütü, yabancı teröristler, FETÖ/PDY ve sol terör örgütleri ile mücadele kapsamında yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 321 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 185 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristler ile mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 47 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 15 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 53'ü ölü olmak üzere toplam 66 terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; teröristler tarafından kullanılan, 9 ilde 63 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. Tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 2 ton patlayıcı yapımında kullanılan madde, 65 el bombası, 70'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 77 adet silah ele geçirildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 72 ilde gerçekleştirilen 613 operasyonda; piyasa değeri 19 milyon 332 bin 624 TL olan 2 ton 900 kilogram esrar, 94 kilogram eroin, 5,6 kilogram kokain, 12 kilogram metamfetamin, 7,5 kilogram afyon sakızı, 1,7 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 45 bin 295 kök kenevir, 33 bin 654 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 627 bin 826 TL olan; 769 bin 510 adet kaçak sigara, 52 bin 447 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 918 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik olarak 17 ilde (İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Düzce, Erzincan, Diyarbakır, Yalova, Bursa, Antalya, Eskişehir, Karaman, Van, Şanlıurfa, Siirt, Adana, Uşak, Mardin) yapılan planlı uyuşturucu operasyonunda 127 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 401'i denizlerde olmak üzere 2 bin 124 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 60 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. - ANKARA