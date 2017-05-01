İçişleri Bakanlığından, Son Bir Haftada Bölücü Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda, Örgüte Yardım...
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238, FETÖ ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238, FETÖ ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.