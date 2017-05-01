İçişleri Bakanlığından, son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238, FETÖ ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.